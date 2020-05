"L'emergenza Coronavirus ha messo a dura prova anche il comparto vitivinicolo, per cui abbiamo quasi pronto il bando #iobevolombardo da 3 milioni. Vicini al mondo del vino".

"L'emergenza Coronavirus ha messo a dura prova anche il comparto vitivinicolo, per cui abbiamo quasi pronto il bando #iobevolombardo da 3 milioni. Siamo vicini al mondo del vino, una realtà che sa sempre ben raccontare la sua terra e trascinare con se' gli altri prodotti. Per questo, ogni intervento di sostegno al comparto, di semplificazione, di efficientamento, nonché di reale e pronto sostegno alla liquidità, per Regione Lombardia e' da valutare e da attuare". Lo ha detto l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia, Fabio Rolfi, in diretta sulla sua pagina Facebook con gli attori del mondo vitivinicolo. "Come Regione Lombardia - ha ricordato l'assessore Rolfi - abbiamo già il mondo dell'agriturismo lombardo che ha il 100% di vini lombardi". "Poiché ritengo importante - ha continuato - valorizzare i nostri vini, credo che sia importante rafforzare il rapporto con il canale horeca. Cosi', nei Tavoli del vino voglio coinvolgere anche i ristoranti". "Proprio come puntiamo a fare - ha rimarcato - con il bando del vino da 3 milioni per la meta' di giugno. In cui prevederemo sconti per l'acquisto di vino lombardo. Con associati interventi di brandizzazione dei locali con vetrofanie o altri sistemi di riconoscimento per l'iniziativa #iobevolombardo". "Enoturismo e turismo enogastronomico - ha affermato l'assessore - sono importanti". "Ecco - ha continuato - io credo che il lockdown ci lascerà una maggiore propensione all'acquisto on line". "E tra i beni acquistabili - ha evidenziato - ci sara' anche il cibo. Per cui credo che l'abbinamento nella vendita delivery di cibo e vino sia da studiare. Proprio come ha inteso fare Regione Lombardia in queste settimane anche con la nuovissima misura a sostegno della filiera corta". "L'enoturismo - ha sottolineato - e' una grande opportunita'. E con le vacanze estive che ci aiuteranno a riscoprire Italia - ha aggiunto - sarà fondamentale valorizzare anche l'offerta enoturistica. Perché il vino meglio di altri realtà sa raccontare la sua terra e trascinare con se' gli altri prodotti". "Le misure del Dl Rilancio, che devono essere tradotte nei decreti attuativi, sono - ha detto l'assessore - decisamente insufficienti. E sono misure nazionali, non lombarde, ma cercheremo di poterne disporre per quanto possibile. Con l'obiettivo di evitare che la vendemmia di agosto-settembre sia un problema". "Il tema della semplificazione - ha spigato Rolfi - è un problema che va aggredito, non solo affrontato". "Visto che la burocrazia ha anche origini europee - ha continuato - particolare attenzione servirà nella definizione della prossima Pac. Ma anche nell'Ocm investimenti". "Perché la semplificazione - ha sottolineato - e' elemento di competitività". "Sul fronte liquidità - ha spiegato l'assessore - Regione Lombardia ha velocizzato pratiche. E, con Finlombarda, abbiamo una risposta ad hoc di sostegno al credito per le imprese agricole". "Data anche l'emergenza - ha annunciato - e il bisogno di liquidità delle imprese agricole, il nostro anticipo Pac di luglio, solitamente del 50 per cento, lo innalzeremo al 70 per cento". "Quello del vino - ha concluso l'assessore Rolfi - è uno dei comparti piu' portati all'internazionalizzazione. E i temi della semplificazione e dell'efficienza, su cui come Regione siamo da tempo in capo, sono fondamentali per consentire ai nostri player di competere ad armi pari".

