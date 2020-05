Piste da sci: 2,8 milioni di euro

Ammonta a 2,8 milioni di euro il contributo stanziato dalla giunta di Regione Lombardia per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci.

Ammonta a 2,8 milioni di euro il contributo stanziato dalla giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore allo Sport e Giovani, Martina Cambiaghi, per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente nei comprensori lombardi per le stagioni invernali 2019-2020 e 2020-2021."La misura approvata - ha spiegato Martina Cambiaghi - vuole sostenere e valorizzare tutto il comparto lombardo". "Il provvedimento - ha aggiunto l'assessore - contribuisce soprattutto alla copertura dei costi di esercizio. Nonostante il momento particolare che stiamo attraversando, non abbiamo perso di vista gli appuntamenti importanti che ci aspettano. Uno su tutti: le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Le risorse, 2,8 milioni di euro, si aggiungono ai provvedimenti adottati lo scorso anno (pari a 9,4 milioni di euro) dedicati al comparto neve". METE TURISTICHE E SPORTIVE - "L'intento rimane principalmente uno - ha concluso Cambiaghi - cioè rendere le nostre località montane sempre più competitive come mete turistiche e sportive, diventando un punto di riferimento per gli sport invernali a 360 gradi". IL BANDO - Il bando aprirà nel mese di luglio, assicura contributi a fondo perduto, fino al 70% delle spese ammissibili, per la copertura dei costi di esercizio, con una soglia massima di 125.000 euro. Sono compresi, per esempio, i consumi di energia elettrica, carburante e mezzi per la battitura delle piste. Incluso l'approvvigionamento idrico per l'innevamento programmato. Per il bando 2021 sono finanziabili i costi connessi agli interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci e l'applicazione dei protocolli di sicurezza per prevenire la diffusione di nuovi focolai COVID-19.

