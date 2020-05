Sito comunale: restyling

Il sito internet del Comune di Casorezzo è stato sottoposto ad un'operazione di restyling che lo rende maggiormente accattivante sia sul piano dei contenuti che su quello della forma.

I lavori sono ancora in corso, ma i primi effetti si possono già apprezzare. Il sito internet del Comune di Casorezzo è stato sottoposto ad un'operazione di metamorfosi che lo rende maggiormente accattivante sia sul piano dei contenuti che su quello della forma. La grafica, infatti, fin da ora appare completamente rinnovata con una suddivisione per sezioni più snella e in grado di favorire un'ancora più agevole consultazione. Il panorama del portale si apre con l'indicazione delle informazioni utili alla cittadinanza in generale per poi proseguire sulla descrizione, accessibile cliccando sull'icona corrispondente, degli organi istituzionali. La sezione dedicata alle news appare dotata di maggiore corposità rispetto alla precedente con il corredo di materiale fotografico. Insomma, un sito al passo con i tempi e le esigenze poste dalla cittadinanza, ormai avvezza qui come altrove, e in piena era social, a vedere il sito come un faro da cui farsi illuminare per affrontare le esigenze della quotidianità e avere le idee chiare sulla "temperatura" della vita sociale del proprio paese.

