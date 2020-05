Il disegno di... classe

Scuole chiuse, tutti a casa e per la foto di classe, allora, come si fa? Francesco ha trovato l'alternativa, ossia disegnando lui stesso tutti i suoi compagni e le insegnanti.

Scuole chiuse, lezioni online, compagni lontani e per la classica e immancabile foto di classe allora... come si fa? Beh non c'è problema se la fantasia e la creatività "la fanno da padroni". Già, ne sa qualcosa un giovane alunno di una scuola di Torino che, appunto, per far fronte a questa mancanza (purtroppo l'emergenza Coronavirus e il lockdown hanno costretto allo 'stop' di tutte le attività scolastiche) ha pensato ad un'idea davvero unica, originale e molto simpatica. "Visto che, oggi, non sarà possibile farci uno scatto assieme, ci ho pensato io!". Detto, fatto ed ecco che, matita alla mano e il suo quaderno degli schizzi davanti, il piccolo Francesco, 9 anni, ha disegnato (eh sì, proprio un bellissimo disegno) i suoi compagni in posa, assieme alle insegnanti. Se il tradizionale scatto 'ricordo', insomma, è praticamente impossibile, si può sempre trovare un'alternativa che sia altrettanto significativa e caratteristica. "Una mattina ho detto a Franci di andare in cortile e disegnare qualcosa per distrarsi un po’ e lui è tornato con questa immagine che, poi, ha spedito a tutta la classe - ha raccontato la mamma ad un quotidiano nazionale - E’ stato un momento davvero carino e particolare; i suo compagni hanno apprezzato tanto e i genitori ci hanno ringraziato, molti dei quali dicendoci che lo avrebbero stampato".

