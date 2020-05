Un aiuto per la tesina

Il Comune di Magnago, con la collaborazione di Azienda Sociale e Cooperativa 'Albatros', hanno dato vita ad un servizio di supporto per gli studenti di terza Media.

Tesina finale di terza Media: scendono in campo il Comune di Magnago, l'Azienda Sociale e la Cooperativa 'Albatros'. Ecco, infatti, un servizio di supporto, appunto, per gli studenti nella realizzazione della stessa. Più nello specifico, gli educatori professionali dello Spazio Giovani 'Le Navi' sono, infatti, disponibili a seguire i ragazzi, individualmente o a piccoli gruppi, attraverso incontri in videochiamata. Da sottolineare, che l'iniziativa è gratuita; per informazioni telefonare al 392/3172616 oppure inviare una mail a lenavi [at] coopalbatros [dot] org.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro