Il 16 e il 17 maggio partecipa a 'Bioblitz Lombardia da casa mia': l’iniziativa che permette di scoprire la biodiversità del territorio tramite l'App iNaturalist.

In attesa di incontrarci di nuovo nelle Aree Protette di Lombardia, l'edizione 2020 del Bioblitz Lombardia si trasforma in 'Bioblitz Lombardia da casa mia'. L'appuntamento è per il 16 e 17 maggio direttamente dai vostri balconi o dai vostri giardini. Chi può partecipare? - Tutti i cittadini: adulti, bambini, giovani universitari, appassionati e curiosi. Più siamo, più la fotografia naturalistica del territorio è precisa, ma questa volta nei limiti imposti dall'emergenza sanitaria, le foto le faremo da casa (finestra, balcone, giardino) o sotto casa. Cosa osservare? - Anche dal balcone o nel giardino o nelle strade sotto casa puoi osservare diverse forme di vita: erbe o fiori spontanei, insetti o anfibi, funghi e licheni, alberi, ec... Quali osservazioni verranno accettate? - Ogni osservazione che manderai è benvenuta, ma dovrà essere scattata o registrata in Lombardia nel periodo dall'8 marzo al 17 maggio e georeferenziata; riferita a specie selvatiche e non domestiche né coltivate. Potrai inserire nel progetto sia osservazioni nuove che già da te caricate su iNaturalist in precendenza. Come caricare le osservazioni precedenti il 16 maggio? - Puoi seguire una delle seguenti modalità: salva sullo smartphone le tue osservazioni, e il 16 e 17 caricale su iNaturalist inserendole nel progetto 'Bioblitz Lombradia da casa mia'; carica le osservazioni su iNaturalist senza flaggare il progetto "Bioblitz Lombardia da casa mia" e il 16 e 17 aggiungile a quel progetto. Gli osservatori che però sono molto attivi, potranno semplificarsi il lavoro, inserendo foto e audio su iNaturalist e già anche nel progetto 'Bioblitz Lombardia da casa mia'. Qualsiasi modalità venga scelta per il caricamento, tutte le osservazioni verranno validate da esperti durante le giornate del 16 e 17 maggio. Come partecipare? - Scarica e registrati gratuitamente alla App iNaturalist; segui il tutorial per l'uso della App; aderisci al progetto 'Bioblitz Lombardia da casa mia'; aguzza la vista e scatta una foto o registra un suono che appartenga alla natura del tuo balcone o del tuo giardino; il 16 e 17 maggio carica foto e/o audio su iNaturalist inserendoli nel progetto 'Bioblitz Lombradia da casa mia' e se vuoi nel Parco di riferimento, aiutando così ad arricchire la raccolta mondiale della biodiversità; non preoccuparti se non sai cosa il tuo smartphone ha catturato: durante le 2 giornate esperti naturalisti ti aiuteranno nella classificazione.

