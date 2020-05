Settimana europea salute

Si svolge dall'11 al 15 maggio la 'Settimana europea di salute pubblica', promossa dalla European Public Health Association (EUPHA). Due flashmob virtuali per tutti.

Si svolge dall'11 al 15 maggio la 'Settimana europea di salute pubblica', promossa dalla European Public Health Association (EUPHA). Per l’occasione il PROgramma Mattone Internazionale Salute (ProMIS) ha deciso di lanciare 2 flash mob online per focalizzare l'attenzione su 2 dei 5 temi cruciali per le politiche dell'Unione Europea a tutela della salute. Il primo si terrà l’11 maggio, per tutta la giornata, e avrà come tema la promozione della salute attraverso gli obiettivi di sviluppo sostenibile; mentre il 14 maggio l’attenzione si focalizzerà sull’equità della salute per tutti. La proposta è quella di raccogliere e condividere 'Messaggi Chiave'. L’invito è rivolto a chiunque voglia partecipare (professionisti della salute, amici, familiari, ecc...), condividendo sui social video, foto, pensieri con hashtag #sustainabledevelopmentgoals #healthequity #publichealth #flashmob #promis e #EUPHW o inviando gli stessi anche come messaggi privati alla mail istituzionale di ProMIS (promisalute [at] regione [dot] veneto [dot] it) che li condividerà sui suoi canali social. L’iniziativa, in questo momento storico così faticoso è un'esortazione a continuare e a tener duro, l'unione fa la forza, e ci risolleveremo.

