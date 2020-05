Dpi e ingressi all'ecocentro

Ingressi contingentati, mascherine e guanti: riapre l'ecocentro di Castano Primo. E lo fa proprio da oggi (lunedì 11 maggio), seguendo l'orario estivo del calendario ordinario. Più nello specifico, allora, lunedì dalle 8.30 alle 12, mercoledì dalle 14.30 alle 18, giovedì dalle 8.30 alle 12, venerdì dalle 14.30 alle 18 e sabato dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.

