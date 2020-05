Ecocentro con prenotazione

Ecocentro di Busto Garolfo: da lunedì 11 maggio, ingresso consentito solo con la prenotazione. Eccome come fare e quale numero contattare. Tutti i materiali conferibili.

All'ecocentro su prenotazione. L'avviso è stato pubblicato dal Comune di Busto Garolfo e sarà in vigore da lunedì 11 maggio. Più nello specifico, proprio a partire da quella data, sarà possibile accedere all'area di via dell'Industria su prenotazione, per tutti i materiali conferibili. Per prenotarsi, contattare il numero 02/94967465, attivo ogni giorno dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 17 (mercoledì, dalle 14.30 alle 17.30). All'atto della prenotazione, inoltre, verrà rilasciato un codice di accesso, che dovrà essere comunicato al personale dello stesso ecocentro. Non sarà consentito l'ingresso senza avere prenotato.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro