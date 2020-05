"Fase 2: rispetto e intelligenza"

Un nuovo appello del sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello, alla cittadinanza. "Mai come in questa fase è fondamentale che ciascuno di noi sia intelligente e rispettoso".

"Mi segnalano di assembramenti, di persone che si incontrano, di cittadini che non hanno la mascherina o che l'hanno dimenticata a casa o ancora che la tengono abbassata oppure che ritengono di non doverla utilizzare. Il segno di poca responsabilità e attenzione per se stessi e per gli altri". Un nuovo messaggio e un appello alla cittadinanza intera, come in fondo aveva già fatto in più occasioni in questi lunghi e difficili mesi, da parte del sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello, soprattutto adesso che, da qualche giorno, ha preso il via quella che è stata ribattezzata la cosiddetta 'Fase 2' dopo il lockdown. "Spero davvero che la situazione possa cambiare e che la gente possa capire - continua - Noi possiamo intervenire con le sanzioni, nei limiti di quel poco potere che ci è stato lasciato, ma l'unica possibilità è che i castanesi abbiano comportamenti il più possibile corretti. Sta a noi e sta a ciascuno di voi seguire le regole e le misure che ci sono state date e, quindi, faccio appello alla vostra intelligenza. A questo punto è fondamentale che ciò avvenga".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro