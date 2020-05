Flextax: spot su Mediaset

Domenica 10 Maggio partirà lo spot di Flextax in esclusiva italiana sulle reti Mediaset. La startup, fondata da Fabio Pennella, offre consulenza per la contabilità.

Domenica 10 Maggio partirà lo spot di Flextax in esclusiva italiana sulle reti Mediaset. FlexTax, startup torinese fondata a dicembre 2018 da Fabio Pennella che si occupa di offrire un servizio di consulenza nella gestione della contabilità per professionisti, commercianti ed artigiani, sceglie per il lancio del brand il partner più forte a livello nazionale in termini di comunicazione e advertising. Publitalia80 sarà infatti al fianco del noto brand di consulenza contabile a partire da domenica 10 Maggio, data storica dell’uscita dello spot interamente realizzato da Publitalia80 e che lo vedrà programmato in esclusiva sui canali Mediaset con una programmazione strategica che toccherà diverse fasce orarie. “Il messaggio è molto chiaro - afferma il CEO Fabio Pennella - FlexTax è la soluzione semplice per la gestione della Partita IVA, adatta a tutti i tipi di lavoratori autonomi, veloce ed economica”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro