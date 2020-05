Cimitero... buona la prima

Tutto bene al camposanto di Nosate che, lunedì 4 maggio, ha riaperto dopo lo 'stop' per l'emergenza Coronavirus e il lockdown. "Tutti hanno rispettato le misure".

"Buona la prima", o meglio sarebbe il caso di dire "Buono il primo... giorno". Già, perché la riapertura del cimitero a Nosate (lunedì 4 maggio), dopo lo 'stop' di diverse settimane per l'emergenza Coronavirus e il lockdown, è andata bene. "Come Amministrazione comunale abbiamo verificato in vari momenti della giornata la situazione - spiega il sindaco Roberto Cattaneo - E possiamo specificare che tutto si è svolto secondo le regole. Non ci sono stati né assembramenti, né tantomeno numeri eccessivi di presenze nello stesso istante. Si sono avute dalle 3 alle 5 o 6 persone per volta e tutti hanno seguito quelle che sono le direttive, tra dispositivi di protezione individuale correttamente utilizzati e distanziamento".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro