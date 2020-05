Inveruno: 12esimo decesso per Covid-19

"Devo ammettere che questo primo giorno mi ha lasciato perplessa - commenta il Sindaco Sara Bettinelli - Perplessa perchè ho notato tanta, troppa gente in giro".

Una nuova, ennesima, tristissima notizia colpisce oggi la comunità inverunese. La lunga lista dei decessi per Coronavirus in paese conta oggi la 12esima vittima. Un numero alto, altissimo, un prezzo che tutto la comunità sta pagando a questa drammatica pandemia e che diventa un invito alla prudenza per i prossimi giorni, soprattutto ora in questa 'Fase 2'.

"Oggi purtroppo non ho notizie positive da darvi - ha annunciato il Sindaco Sara Bettinelli - Un nostro concittadino positivo al Covid 19 è purtroppo deceduto; ho avuto modo di portare le condoglianze alla famiglia.

Non ci sono invece variazioni in merito a nuovi concittadini positivi o guariti.

Fase2...mi rivolgo a tutti quelli che oggi (neanche pochi) hanno pensato fosse un “liberi tutti” e che gli ultimi due mesi siano stati una parentesi che ci siamo lasciati alle spalle.

Devo ammettere che questo primo giorno mi ha lasciato perplessa. Perplessa perchè quest’oggi ho volutamente fatto dei giri per il nostro Comune ed ho notato tanta, troppa gente in giro (chi senza protezione, chi non rispettando il divieto di assembramento).

Spero che il tutto sia avvenuto perché è stato il primo giorno, perché avevamo tanta voglia di uscire dopo tanto tempo chiusi in casa...e che da domani si abbia la capacità di riprendere ciascuno il controllo e la gestione delle proprie esigenze. Perché mi dispiace dirlo, ma se non ci controlliamo e se non usiamo il buon senso non "Andrà tutto bene".

È il primo giorno e vi dico subito cosa abbiamo notato che non va, nel solco della trasparenza e della franchezza di comunicazione che ho sempre avuto e che continuerò ad avere con voi.

Teniamo alta l’attenzione!"

Il paese, al momento, conteggia: 25 positivi, 24 guariti, 12 decessi.

