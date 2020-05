Il trasporto riparte bene

L'aggiornamento del sindaco di Milano, Beppe Sala, sulla situazione di metro e autobus, nel giorno della cosiddetta riapertura dopo il lockdown. "Situazione sotto controllo".

Situazione sotto controllo. La cosiddetta 'ripartenza' per quanto riguarda il trasporto pubblico di Milano, insomma, questa mattina è stata positiva. A confermarlo è il sindaco del capoluogo lombardo, Beppe Sala: "In merito alle metropolitane, nelle fascia considerata più critica - commenta il primo cittadino - possiamo ritenerci soddisfatti. Questo, ovviamente, ci porterà a maggiore attenzione nei prossimi giorni; non neghiamo che la preoccupazione per la ripresa c'era, anche se il servizio è stato buono e, soprattutto, i milanesi si sono comportati in modo molto diligente. Abbiamo, infatti, bloccato i tornelli davvero in poche occasioni, principalmente in concomitanza con l'arrivo di treni regionali (Sesto, Porta Genova, Affori, ecc..). Quindi, pure in superficie, sono state fatte una decina di salti di fermata, perché c'era già troppa gente a bordo, oltre ad un blocco di una vettura per una persona a bordo senza mascherina. Permettetemi, allora, un ringraziamento alla popolazione. Bravi tutti.

