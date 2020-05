Si affida l'Italia a Maria

Il luogo, Caravaggio, situato nella diocesi di Cremona e provincia di Bergamo, racchiude in sé la sofferenza e il dolore vissuti in una terra duramente provata dall’emergenza.

La Chiesa italiana affida l’Italia, in questa emergenza sanitaria, alla protezione della Madre di Dio come segno di salvezza e di speranza. La Conferenza episcopale italiana, accogliendo la richiesta di numerosi fedeli, organizza un momento di preghiera nella Basilica di Santa Maria del Fonte, presso Caravaggio, venerdì 1° maggio, alle ore 21. L'atto di affidamento dell'Italia intera alla Madre di Dio, in questa drammatica situazione di preoccupazione e incertezza, ha un significato molto particolare.

Così come la scelta della data e del luogo, si legge in una nota della Cei, è “estremamente simbolica”: “Maggio è il mese tradizionalmente dedicato alla Madonna, tempo scandito dalla preghiera del Rosario, dai pellegrinaggi ai santuari, dal bisogno di rivolgersi con preghiere speciali all’intercessione della Vergine. Iniziare questo mese con l’Atto di Affidamento a Maria, nella situazione attuale, acquista un significato molto particolare per tutta l’Italia”.

Il luogo, Caravaggio, situato nella diocesi di Cremona e provincia di Bergamo, racchiude in sé la sofferenza e il dolore vissuti in una terra duramente provata dall’emergenza sanitaria: “Alla Madonna la Chiesa affida i malati, gli operatori sanitari e i medici, le famiglie, i defunti. Nella festa di San Giuseppe lavoratore, sposo di Maria Vergine, affida, in particolare, i lavoratori, consapevole delle preoccupazioni e dei timori con cui tanti guardano al futuro”.

Il momento di preghiera, voluto dalla Conferenza episcopale italiana, sarà trasmesso in diretta alle ore 21 da Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre e 157 Sky), Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Mater e in streaming sul Portale diocesano Chiesadimilano.it.

