La 'Fase 2' in stazione

Ferrovienord, in collaborazione con Trenord, metterà in campo una serie di misure per la sicurezza ed il distanziamento nelle stazioni ferroviarie. Gli accorgimenti dal 4 maggio.

Distanziamento, misure di protezione, annunci, videomessaggi, sanificazione... E sono solo alcuni dei punti al centro delle attenzioni, perché la cosiddetta 'Fase 2' delle stazioni ferroviarie parte da una serie di iniziative e accorgimenti strutturati su ambiti e campi differenti. L'impegno e l'attenzione, insomma, sono e saranno grandi da parte di Ferrovienord, in collaborazione con Trenord e nel rispetto di quello che è il quadro normativo nazionale e regionale. "Un vero e proprio piano mirato - spiegano - basato sul principio del mantenimento della distanza tra le persone, per evitare occasioni di aggregazione, e dell'adozione di tutti i sistemi di sicurezza". Più nello specifico, allora, ecco, ad esempio, i cartelli di avviso e segnalazione (una campagna di comunicazione, condivisa con Trenord e Regione Lombardia, con affissione di cartellonistica in italiano e inglese, sulla gestione dei movimenti all'interno delle aree e sulle misure di comportamento): "Si partirà dalla stazioni più frequentate come Milano Cadorna e Milano Bovisa, per poi estenderla alle altre - affermano - Saranno coperti in via prioritaria i 20 principali scali dove transita il 70% degli utenti. La stessa iniziativa verrà rilanciata anche sui profili social del Gruppo FNM". Ancora, spazio agli annunci sonori ed ai messaggi su teleindicatori, sempre in doppia lingua, per ricordare i corretti comportamenti, fino ad arrivare ai videomessaggi, trasmessi sui 400 monitor. "Quindi, a Milano Cadorna verrà razionalizzata la circolazione dei treni per evitare la concomitanza dei flussi in salita e in discesa - continuano da FNM - E, di nuovo nell'impianto del capoluogo, i flussi in entrata e in uscita saranno separati con specifiche indicazioni. Lo stesso avverrà nei sottopassi di Milano Affori e Saronno". Ma non è finita qui, perché, sempre a Cadorna, Bovisa e Domodossola, ecco applicati 'bolli' per indicare i punti nei quali poter sostare. "Infine - ribadiscono - proseguiranno gli interventi di pulizia e sanificazione delle stazioni con l'utilizzo di prodotti certificati e si procederà all’installazione di dispenser con gel igienizzanti nei principali scali. Mentre, per quanto concerne gli ascensori e le scale mobili, verranno progressivamente rimessi in funzione e saranno applicate le indicazioni sul corretto utilizzo (una persona alla volta in ascensore e mantenimento della distanza sulle scale mobili)".

