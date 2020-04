Punti vendita: controllo prezzi

La Polizia locale di Castano Primo ha svolto ispezioni nelle medie e grandi strutture di vendita della città. In totale sono stati svolto controlli in 5 realtà.

Ispezioni nelle medie e grandi strutture di vendita. La Polizia locale di Castano, in prima linea, per verificare eventuali innalzamenti dei pressi dei prodotti al pubblico. Più nello specifico, gli agenti del comando di piazza Mazzini hanno controllato 5 strutture, appunto per accertare che vi fosse corrispondenza tra i prezzi esposti e quelli precedenti all'emergenza COVID-19. Alla fine, non sono state rilevate particolari anomalie ed in alcuni casi emergevano ancora scontistiche relative alle promozioni su beni di prima necessità e su prodotti di largo consumo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro