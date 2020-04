Come vivono i nostri bambini?

Proviamo a dare un nome alle nostre emozioni; negarle o camuffarle non sarebbe onesto soprattutto nei loro confronti.

Scuole dell’infanzia chiuse, asili nido chiusi; un problema che riguarda non soli gli adulti che, nel caso debbano andare al lavoro, non sanno come organizzare i propri figli ma, un problema che investe soprattutto i piccoli, che sono il nostro futuro.

Le iniziative che insegnanti ed educatori stanno portando avanti in questi mesi, contribuiscono a mantenere il filo della relazione con i bambini e le loro famiglie nel tentativo di promuovere benessere e serenità nel contesto famigliare permeato da preoccupazioni , sia per il presente che per il futuro.

Molte di queste iniziative si pongono come obiettivo principale quello di dare degli” imput” che permettano ai piccoli di trascorrere del tempo di “qualità” all’interno della famiglia, senza forzature, senza costrizioni.

I bambini sono dei catalizzatori degli stati d’animo; ci osservano, e il modo in cui noi affrontiamo e gestiamo le preoccupazioni e le difficoltà del momento costituiscono un modello per loro.

Come affrontare al meglio questo periodo con loro?

Proviamo a dare un nome alle nostre emozioni; negarle o camuffarle non sarebbe onesto soprattutto nei loro confronti. Allora parliamone, con un linguaggio accessibile, adatto a loro, cercando di dare sicurezza in un momento difficile: dialoghiamo, lavoriamo insieme e progettiamo per il futuro.

di Daniela Ghislotti

