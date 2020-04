Cimitero aperto; parchi no

Dal 4 maggio riapre il camposanto di Nosate. Mentre, in questa fase, resteranno ancora chiusi i parchi comunali con i giochi dei bambini. "Non abbassiamo la guardia".

Si riapre il cimitero. Dal prossimo 4 maggio, insomma, i cittadini di Nosate potranno tornare a rendere omaggio ai loro defunti. "Ovviamente ritengo opportuno sottolineare e chiarire che tale apertura non deve creare assembramenti, non è il momento - scrive il sindaco Roberto Cattaneo - Bisogna, inoltre, utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti), per proteggere gli altri e se stessi". Mentre, per quanto riguarda i parchi comunali con i giochi per i bambini, resteranno ancora chiusi al pubblico. "Tali decisioni sono prese in stretta collaborazione con tutti i primi cittadini dell'Alto Milanese, sempre in trasparenza e chiarezza - conclude Cattaneo - Ricordo che non è il momento di mollare la presa, dobbiamo rispettare le regole per poter ritornare più forti di prima. Uscite solo se necessario, per lavoro o motivi di salute".

