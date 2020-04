Divieto di tornare a Castano

Dal Questore di Milano, per il tramite della Divisione Anticrimine, le prime tre misure di prevenzione personale, con allontanamento dal territorio di Castano.

Giungono i primi frutti dell’azione di controllo del territorio delle pattuglie della Polizia locale di Castano Primo, in attuazione delle misure di contenimento COVID-19, che nelle scorse settimane si è spesso collegata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive a ridosso del paese. L'azione degli agenti di piazza Mazzini ha portato all’emissione da parte del Questore di Milano per il tramite della Divisione Anticrimine, alle prime tre misure di prevenzione personale, con allontanamento dal territorio di Castano, per B. G. classe 1964 (divieto di ritorno in città per due anni), S.A.M. classe 1995 (divieto di 1 anno) e D.A.I. classe 1973 (divieto di 1 anno). Ricondotti sulla base di elementi di fatto nelle categorie di persone di cui all’art. 1, comma 1, lettera c, del D.Lgs 159/2011 del 06.09.2011, ovvero tra coloro che per il loro comportamento debbano ritenersi dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

