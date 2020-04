Mercato: settimana prossima

Mercati scoperti dal 29 aprile, ma non a Castano. La città, infatti, ha deciso di posticipare la riapertura a giovedì 7 maggio. "Vogliamo garantire la massima sicurezza".

Mercati scoperti dal 29 aprile, ma non a Castano Primo. No, perché la città del nostro territorio ha deciso di posticipare la riapertura alla prossima settimana. "Una decisione maturata dopo un'attenta valutazione - spiegano il sindaco Giuseppe Pignatiello e l'assessore Luca Fusetti - L'ordinanza di Regione Lombardia dà la possibilità di poter tornare a fare il mercato all'aperto fin da queste ore, però, confrontandoci al nostro interno, si è arrivati, appunto, alla scelta di riproporlo da giovedì 7 maggio. E' fondamentale che sia garantita la massima sicurezza per gli ambulanti e per gli utenti e, così, in questa direzione ci siamo, fin da subito, mossi". Ricordiamo, infatti, che per la riaprire i mercati scoperti sono necessarie specifiche misure per la salvaguardia e la tutela di coloro che occuperanno l'apposita area (che, nel caso di Castano, è la piazza Ardizzone). "Serve, pertanto, un coordinamento mirato e preciso - continuano - E c'era la necessità, in primis, di tempistiche un po' più lunghe per l'organizzazione. Perciò la decisione di posticipare il tutto alla prossima settimana, al fine di poter mettere 'nero su bianco' ogni singolo tassello: dalla delimitazione dello spazio, passando per la sorveglianza dei punti di accesso e uscita, fino ad arrivare ad individuare gli operatori incaricati della misurazione della temperatura corporea, della regolamentazione dei cittadini che verranno a fare acquisti, della verifica delle distanze tra i banchi e le persone, ecc... Insomma, per meglio intenderci, è prioritario che la gestione a 360 gradi sia strutturata per garantire la massima sicurezza".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro