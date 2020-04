Bollo auto: ulteriore riduzione

Tra le novità introdotte dalla manovra finanziaria regionale in materia fiscale, figura un'ulteriore riduzione sulla tassa automobilistica per i contribuenti che effettuano il pagamento in domiciliazione bancaria. Nello specifico la riduzione passa dal 10 al 15%.

Tra le novità introdotte dalla manovra finanziaria regionale in materia fiscale, figura un'ulteriore riduzione sulla tassa automobilistica per i contribuenti che effettuano il pagamento in domiciliazione bancaria. Nello specifico la riduzione passa dal 10 al 15%. I contribuenti che hanno già una domiciliazione attiva potranno beneficiare dell'ulteriore agevolazione a partire dalla scadenza del 31 gennaio 2020. Chi volesse attivare la domiciliazione per usufruire della riduzione fin dalla prima scadenza, deve far pervenire il mandato a Regione Lombardia entro il 15 del mese precedente alla scadenza, se inviato per posta ordinaria, o entro la fine del mese precedente, se inviato online dall'Area Personale tributi che prevede l'accesso con un sistema di autenticazione forte. A seguito dell'emergenza sanitaria in atto è stata disposta la sospensione dei versamenti dei tributi regionali. L'addebito dei bolli in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio, sarà pertanto effettuato il 30 giugno. Le richieste di domiciliazioni relative a bolli in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio saranno accolte se perverranno entro il 15 maggio (se inviate per posta) o entro il 31 maggio (se inviate online dall'Area Personale Tributi). Per i dettagli consultare la seguente scheda, da cui è anche possibile accedere alla compilazione del modulo da inoltrare via posta ordinaria. Si precisa che la domiciliazione bancaria potrà essere attivata anche dalle persone giuridiche che risultino proprietarie o utilizzatrici per un parco veicolare non superiore a 50 veicoli. I soggetti che superano tale limite potranno invece attivare il pagamento cumulativo, per il quale la riduzione resta del 10%.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro