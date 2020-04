"Ramadan nel rispetto"

"Tempo di Ramadan, mese sacro per i musulmani: un'occasione di preghiera e di riflessione per l'intera comunità islamica". Lo afferma l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato. "Auspico - aggiunge l'assessore - che tutti i credenti musulmani possano continuare a dimostrare il senso di responsabilità manifestato fino ad oggi, rispettando le prescrizioni a tutela della salute propria e degli altri".

