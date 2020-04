Annullato l'Oktoberfest

L’Oktoberfest era in programma dal 19 settembre al 4 ottobre ed erano attesi, come ogni anno, circa 6 milioni di visitatori.

Tra i vari eventi cancellati a causa del Coronavirus oggi si aggiunge purtroppo anche l’Oktoberfest: l’edizione del 2020 della celebre e amata festa della birra è stata cancellata ufficialmente. La notizia è stata comunicata oggi con una conferenza stampa del Presidente della Baviera, Markus Söder, e del Sindaco di Monaco di Baviera Dieter Reiter.

L’Oktoberfest era in programma dal 19 settembre al 4 ottobre ed erano attesi, come ogni anno, circa 6 milioni di visitatori: sebbene tutti sperino che a settembre la pandemia sia già finita o quanto meno che la situazione sia migliorata, realizzare un evento di questo tipo, con il rischio di nuovi contagi e nuovi pericolosi focolai, agli organizzatori è sembrata un’azione poco prudente e quindi, per il bene di tutti, la festa dedicata agli amanti della birra è rimandata all’anno prossimo.

“Fa male – ha detto Söder – è un vero peccato. Tuttavia, insieme al Sindaco di Monaco di Baviera Reiter, abbiamo convenuto che il rischio fosse davvero troppo alto. Alcuni eventi recenti, come l’après-sli di Ischgl, vari festival della birra e varie feste di carnevale si sono trasformati in luoghi di diffusione del contagio. Ecco perché bisogna agire con estrema cautela con i festival pubblici – ha detto ancora per poi concludere – finché non ci sarà un vaccino o una cura, dovremo adottare delle misure speciali”.

In realtà, al momento le misure di contenimento adottate dalla Germania prevedono lo stop di tutti gli eventi pubblici fino al 31 agosto: l’organizzazione di un evento della portata dell’Oktoberfest, però, richiede un tempo molto lungo e dunque non è possibile, viste le condizioni attuali, pensare di poter procedere con i lavori adesso o tra qualche mese, senza la garanzia che a ottobre si possa tornare alla vita di prima in totale sicurezza. Un paio di anni fa, in tempi non sospetti, qualcuno avanzò l’ipotesi di un Oktoberfest in versione mini, da organizzare solo nei locali di Monaco di Baviera: la proposta, però, non fu portata avanti e, come ha spiegato Baumgärtner, la più grande festa della birra del mondo non ha ragione di esistere se non realizzata come al solito. Dunque non resta che attendere tempi migliori, sperando di poter festeggiare al meglio l’anno prossimo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro