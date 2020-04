"Tempo delle responsabilità"

Noi con l’Italia Magenta: "E' il tempo della responsabilità per il bene della città". L’emergenza del Coronavirus ha bloccato da più di un mese tutte le attività.

“Il Consiglio Comunale si è svolto quest’anno in una particolare condizione storica, una condizione che mai nessuno di noi avrebbe mai pensato di vedere e vivere - afferma il capogruppo di NCI Massimo Peri - La drammatica situazione causata dall’emergenza del Coronavirus ha bloccato da più di un mese tutte le attività del paese. Tutto questo ci ha portato a condividere scelte ed atti amministrativi facendo prevalere il lavoro comune sulle singole prerogative dei gruppi consiliari. Come gruppo politico abbiamo preso atto di un grande senso di responsabilità verso tutta la cittadinanza per questo abbiamo votato questo bilancio, corredato dal Documento Unico di Programmazione (DUP), dove oltre alle linee programmatiche sono indicati gli sviluppi (presunti e futuri) per la nostra città ed il piano triennale delle opere pubbliche che ci auguriamo potranno essere portate a termine, o essere messe ancora in discussione in funzione di nuove necessità che nel frattempo potranno sorgere come esigenze prioritarie per la nostra città. Abbiamo votato con grande senso di responsabilità per non fermare la macchina amministrativa che in questo momento ha necessità di avere tutta la disponibilità possibile per contrastare il difficile momento storico che stiamo vivendo, in modo tale da non far mancare nulla alle necessità di tutti i cittadini e rinviare alla prossima variazione le eventuali osservazioni inerenti ai capitoli di spesa”. Dello stesso avviso il consigliere Cristiano Del Gobbo: “in previsione dei contraccolpi economici derivanti dal COVID-19, auspichiamo da questa Amministrazione un segnale di vicinanza e sostegno ai commercianti ed artigiani magentini (tra i quali anche le scuole paritarie) come ad esempio la previsione di esentare in dodicesimi, per i relativi periodi di chiusura in base ai codici ATECO, la TARES. Inoltre dovremmo rimettere mano all'imposta sulla pubblicità ICP, esentando le insegne sotto il metro quadrato, e pensando di rivedere la stessa in fasce di tariffazione in base ai metri quadrati. Prevedere un piano di intervento sulla frazione di Pontevecchio, atteso da troppo tempo, nello specifico la rimessa in sicurezza del parco di via don Pietro Barberi, con ripristino giochi per bambini mancanti oltre ai tappeti anti trauma; oltre ad una adeguata manutenzione del verde stesso (potature) del parco”. Il segretario cittadino Mariarosa Cuciniello afferma: “vista la drammatica situazione ci sentiamo come forza politica di fare appello a tutte le forze di maggioranza e di opposizione ad un senso di responsabilità comune, quello cioè di cercare di realizzare con spirito costruttivo tutte le proposte che vanno verso il bene comune. In altri termini, cercare di trovare soluzioni condivise su importanti aspetti della vita sociale, ad esempio il supporto al terzo settore, al ricco mondo delle associazioni magentine, l’Ospedale di Magenta che in questo periodo è attore imprescindibili e sempre pronto per il bene della collettività, come pure il riconoscimento del ruolo educativo delle scuole paritarie” e aggiunge “nel breve periodo bisognerà ripensare alla mobilità in città post covid-19 con soluzioni sostenibili e concrete, evitando che l’auto, le moto e gli scooter, siano per i cittadini la sola soluzione per proteggersi dal virus e per spostarsi dentro e fuori l’area urbana”.

