Opere cantierabili: 400 milioni

Piano Marshall in grado di mobilitare risorse per 3 miliardi di euro: 400 milioni per Comuni e Province per opere immediatamente cantierabili, il resto per altre opere.

60.550.000 euro a favore dei Comuni del Milanese di cui 4 milioni di euro per la città capoluogo. E' quanto deciso dalla giunta regionale della Lombardia. Un vero e proprio Piano Marshall in grado di mobilitare complessivamente risorse per 3 miliardi di euro: 400 milioni per Comuni e Province per opere immediatamente cantierabili, il resto per altre opere regionali. I fondi saranno spalmati tra il 2020 e il 2022, con l'ottica di fornire risorse che potranno essere effettivamente investite dagli enti locali. Obiettivo: far ripartire il motore dell'economia lombarda. L'impegno di Regione Lombardia e' senza precedenti per la quantità di risorse destinate a favore dei municipi. "Cari milanesi, nelle settimane di questa crisi - dice il presidente Attilio Fontana - mi è capitato spesso di entrare in ufficio mentre il primo sole del mattino illuminava la Madonnina e ogni volta, in quei brevi istanti, ho avvertito il conforto di una certezza. Sentivo che ce l'avremmo fatta. Anche ora ne sono sicuro e questo nostro piano di investimenti, tanto straordinario da non avere precedenti dal dopoguerra, segnerà l'inizio della ripartenza. La Lombardia, culla dei liberi Comuni, riparte dalle sue radici, dalle sue comunità che in questi mesi hanno resistito. Riparte dai Sindaci che saranno finalmente in condizione di dare risposte concrete ai cittadini: strade, scuole, viadotti, impianti sportivi, manutenzioni, prevenzione del dissesto idrogeologico e tutte le opere necessarie alla ripartenza. Un Piano Marshall che punta su operosità, sviluppo e sicurezza, come già anticipato dalle nostre linee guida in Lombardia si lavorerà all'insegna delle 5 D (Distanza, Dispositivi, Digitale, Diagnosi, Diritti). Anche nel Milanese il nostro sforzo e' stato straordinario, trovando e garantendo risorse mai cosi' ingenti prima d'ora. E' il nostro modo per dimostrare che la Regione Lombardia parla coi fatti", conclude il presidente della Regione Attilio Fontana.

I NOSTRI COMUNI

Arconate: 350 mila euro

Arluno: 500 mila euro

Bernate Ticino: 200 mila euro

Boffalora sopra Ticino: 200 mila euro

Buscate: 200 mila euro

Busto Garolfo: 500 mila euro

Canegrate: 500 mila euro

Casorezzo: 350 mila euro

Castano Primo: 500 mila euro

Corbetta: 500 mila euro

Cuggiono: 350 mila euro

Dairago: 350 mila euro

Inveruno: 350 mila euro

Legnano: 1 milione di euro

Magenta: 700 mila euro

Magnago: 350 mila euro

Marcallo con Casone: 350 mila euro

Mesero: 200 mila euro

Nerviano: 500 mila euro

Nosate: 100 mila euro

Ossona: 200 mila euro

Parabiago: 700 mila euro

Robecchetto con Induno: 200 mila euro

Robecco sul Naviglio: 350 mila euro

San Giorgio su Legnano: 350 mila euro

Santo Stefano Ticino: 350 mila euro

Turbigo: 350 mila euro

Vanzaghello: 350 mila euro

Villa Cortese: 350 mila euro

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro