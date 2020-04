Abbattimento tassi di interessi

Regione Lombardia scende in campo per prevenire le crisi di liquidità delle micro, piccole e medie imprese causata dall'emergenza sanitaria ed economica COVID-19.

Regione Lombardia scende in campo per prevenire le crisi di liquidità delle micro, piccole e medie imprese causata dall'emergenza sanitaria ed economica COVID-19 e promuove una misura straordinaria dedicata alle operazioni di liquidità finalizzata a supportare le imprese a superare questa fase di difficoltà e garantire la continuità nelle attività. La giunta ha dato il via a una delibera, su proposta dell'assessorato allo Sviluppo Economico guidato da Alessandro Mattinzoli e di concerto con l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, che prevede l'approvazione dei criteri del 'Bando abbattimento tassi e che sarà attuata da Unioncamere Lombardia. Con questo provvedimento si prevede l'abbattimento degli interessi fino al 3% e comunque nel limite massimo di 5.000 euro, riconoscendo altresì una copertura del 50% dei costi di garanzia fino ad un valore massimo di 1.000 euro. La dotazione finanziaria del bando è di 11.600.000 euro: 2.500.000 di Regione Lombardia di cui 500.000 destinate alle imprese del settore agricolo e 9.100.000 dalle Camere di Commercio aderenti all'iniziativa. BENEFICIARI - Possono beneficiare del contributo le imprese che stipulino un contratto di finanziamento, per operazioni di liquidità di importo minimo pari a 10.000 euro, che è agevolabile nei limiti di 100.000 euro, della durata da 12 a 36 mesi; sono ammissibili al contributo in conto interessi i contratti di finanziamento stipulati a decorrere dal 24 febbraio scorso. PROCEDURA A SPORTELLO - Sono ammissibili esclusivamente i finanziamenti con un tasso applicato dell'intermedio finanziario nel limite massimo del 5%. Ogni impresa può presentare un solo contratto. L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo, secondo il regime de minimis e de minimis nel settore agricolo. L'assegnazione del contributo avverrà con procedura 'a sportello'. Il procedimento di approvazione delle domande di contributo in conto interessi per l'abbattimento tassi si concluderà entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo da parte di ogni singola impresa richiedente.

