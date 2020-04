Le aziende 'reinventano' i prodotti

In un momento storico in cui l'argomento è di fondamentale importanza ed è richiesto a tutti di rispettare la distanza sociale minima, DVO propone la nuova DV300-Screen.

Da sempre DVO presta grande attenzione al tema della sicurezza all'interno dell'ambiente lavoro, sia esso un ufficio, un open space o la reception di un hotel.

In linea con questa visione e in un momento storico in cui l'argomento è di fondamentale importanza ed è richiesto a tutti di rispettare la distanza sociale minima, DVO propone la nuova DV300-Screen: una collezione di barriere protettive dedicate a chi è a contatto diretto con il pubblico oppure lavora in uffici con postazioni multiple.

Si tratta di schermi in plexiglass trasparenti e adattabili alla maggior parte delle superfici, quindi facilmente integrabili ad una postazione già esistente. Sono dotati anche di un sistema autoportante che consente di collocarli su reception, scrivanie, desk e altre postazioni.

Facili da pulire con qualsiasi detergente e riciclabili al 100%, i pannelli della serie DV300-Screen sono una presenza quasi impercettibile nello spazio e si inseriscono perfettamente in qualsiasi contesto.

