Il Sistema Sanitario Lombardo

I risultati dei percorsi formativi, insieme a proposte concrete di innovazione e crescita del sistema socio-sanitario regionale, saranno presentati nella sede di Assolombarda il prossimo 13 dicembre.

Formazione e dialogo quali leve strategiche di evoluzione e sviluppo del Sistema Sanitario Lombardo: questa la proposta dell’edizione 2024 del “Forum Sanità Futura”, progetto promosso da ECOLE - Enti COnfindustriali Lombardi per l’Education, società consortile che unisce sette associazioni del sistema confindustriale.

Attraverso l’erogazione di 6 percorsi di formazione executive su tematiche coerenti con le linee guida della programmazione regionale, il Forum ha favorito un confronto e una sinergia propositivi tra professionisti del settore sanitario e i referenti della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia e di ARIA, trasformando le arene formative in preziosi momenti di condivisione e dibattito e sottolineando l’importanza della formazione come strumento per sostenere e promuovere l’evoluzione dell’intero sistema. Un vero e proprio laboratorio di formazione non fine a sé stesso ma fucina di proposte di implementazione concrete.

I percorsi formativi hanno rappresentato un unicum nel panorama sanitario regionale, offrendo la possibilità agli oltre 250 professionisti discenti – rappresentanti di aziende sanitarie pubbliche, aziende private accreditate e del territorio – di acquisire, in 6 mesi di formazione, nuove competenze e di condividere esperienze sugli aspetti inerenti a:

• Il processo di integrazione ospedale-territorio: formazione pratica e operativa di tutti gli attori della riforma territoriale sanitaria lombarda attraverso la condivisione dei risultati di esperienze condotte in diverse realtà regionali, con il coordinamento del dottor Carlo Lucchina e dottor Luigi Macchi, CTS ECOLE.

• Lo sviluppo dei Comitati Etici Territoriali (CET), della ricerca indipendente e dei rapporti imprese-aziende sanitarie: focus sulla nuova organizzazione dei Comitati Etici lombardi, sulla ricerca clinica indipendente come importante asset per lo sviluppo scientifico e sulle nuove frontiere delle sinergie tra imprese e aziende sanitarie, con il coordinamento del dottor Carlo Nicora, CTS ECOLE e Direttore Generale, Istituto Nazionale dei Tumori Milano, e del dottor Sergio Scaccabarozzi, Vicepresidente, Fondazione Ride2med, Direttore Scientifico, Arithmos.

• Possibili convergenze strategiche e operative tra sistema pubblico e sanità integrativa: analisi approfondita sulle opportunità offerte dalla sanità integrativa e sulle possibili convergenze strategiche e operative con il Servizio Sanitario Nazionale, con il coordinamento del dottor Cristian Ferraris, Direttore Organizzazione, sviluppo, marketing e life science, Assolombarda e Direttore Generale AIOP Lombardia.

• Gli sviluppi del procurement: approfondimento sulle dinamiche ed evoluzione del procurement sanitario, promuovendo la condivisione di best practice legate ai processi d’acquisto, con il coordinamento del dottor Gian Luca Viganò, Responsabile Acquisti, DG Welfare Regione Lombardia, Direttore UOC Ingegneria Clinica, ASST Spedali Civili di Brescia e Presidente, A.L.E.

• La digitalizzazione tra ospedale e territorio: focus sulla Telemedicina e approfondimento sui fattori tecnologici, organizzativi e culturali necessari per una sua efficace implementazione con il coordinamento della professoressa Chiara Sgarbossa, Direttrice, Osservatorio Sanità Digitale, Politecnico di Milano.

• Sfide e orizzonti per la migliore attenzione possibile alle persone in sanità: analisi delle strategie per rispondere alla carenza di professionisti sanitari e promuovere politiche del personale efficaci, con il coordinamento del professor Federico Lega, Professore Ordinario di Management Sanitario, Università degli Studi di Milano.

“Per il terzo anno consecutivo – spiega Lorenzo Minetti, Responsabile Area Sanità di ECOLE e Coordinatore Generale del progetto – questa iniziativa ha rafforzato un modello innovativo e unico di sistema in Lombardia, caratterizzato da un continuo confronto dal basso dell’intera filiera sociosanitaria di tutti gli stakeholder. Una rete che, con il supporto non condizionante delle imprese life science, cerca di supportare concretamente – attraverso proposte operative nate come esiti dei percorsi di formazione – l’azione programmatica regionale, grazie al dialogo costante con i dirigenti della Direzione Generale Welfare e al loro coinvolgimento attivo in tutte le fasi dell’iniziativa.”

Le proposte concrete di miglioramento ed evoluzione del sistema sanitario lombardo saranno discusse e presentate alle Istituzioni e ai decision maker regionali in occasione del convegno finale del “Forum Sanità Futura”, in programma il prossimo 13 dicembre alle 14.00 presso il Centro Congressi di Assolombarda (Via Pantano 9, Milano).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!