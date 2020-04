COVID-19: altro decesso a Castano

C’è, purtroppo, un altro decesso a Castano. In totale, ad oggi, sono 7 i morti, mentre 3 i guariti e 26 i casi di positività al Coronavirus.

Una notizia, purtroppo, triste arriva da Castano. C’è, infatti, un altro decesso di una persona positiva al Coronavirus. “Lo abbiamo scoperto con un po’ di ritardo, in quanto non era domiciliato in città - dice il sindaco Giuseppe Pignatiello - Faccio le condoglianze a nome di tutta la comunità alla famiglia”. Nel complesso, ad oggi, ci sono stati 7 i decessi, mentre sono 3 i guariti e 26 i casi di positività, di cui 11 ricoverati.

