Controlli costanti sul territorio

Servizi specifici e mirati da parte della Polizia locale di Busto Garolfo. Dall'inizio dell'emergenza ad oggi, diversi gli accertamenti messi in campo.

Dal centro alle periferie; dalle piazze alla strade principali e di collegamento: controlli costanti e continui da parte della Polizia locale di Busto Garolfo, sia nel capoluogo che nella frazione di Olcella. Emergenza Coronavirus: non si può e non si deve abbassare la guardia. E non la stanno, di certo, abbassando, appunto, il comandante Antonello Grassi e i suoi uomini. "L'attività che stiamo portando avanti è concentrata in più fasi - spiega lo stesso responsabile dei Vigili urbani bustesi - Gli agenti, infatti, svolgono servizi mirati e specifici sia in auto, lungo le arterie viabilistiche, sia a piedi, nei centri abitati. L'impegno è a 360 gradi, verificando che siano rispettate le varie direttive e i divieti per quanto concerne la delicata e complessa situazione del COVID-19. In totale, poi, sono state elevate una trentina di sanzioni a persone, trovate in giro senza regolari motivi per poterlo fare o che avevano creato assembrati".

