'Giardini di Ninfa' virtuali

In questo periodo di quarantena a causa del Coronavirus, non si potranno fare le classiche gite fuoriporta di Pasquetta, ma chi dice che non si potranno ammirare luoghi bellissimi anche stando a casa?

La Fondazione Roffredo Caetani torna a deliziare il suo pubblico con un’apertura virtuale del Giardino di Ninfa, ritenuto tra i più belli al mondo, per ammirare insieme la natura che in questo periodo prorompe nel rigoglio primaverile e soprattutto conoscere meglio la natura di Ninfa, parco naturale sospeso tra storia e letteratura.

Saranno ben due gli appuntamenti in programma per lunedì 13 aprile: alle ore 11.30 con degli aspetti inediti del Giardino di Ninfa e alle ore 15.30 con un tour virtuale del Castello Caetani da seguire sui canali Facebook, Instagram “Giardino di Ninfa” e sulla pagina Youtube “Fondazione Roffredo Caetani”.

“Il Giardino di Ninfa e il Castello Caetani di Sermoneta – spiega Tommaso Agnoni, presidente della Fondazione Roffredo Caetani – sono attualmente chiusi al pubblico a causa dell'emergenza Coronavirus ma certamente non perdono la loro bellezza che vogliamo continuare a mettere a disposizione di tutti, soprattutto in questi giorni … con questa iniziativa riprendiamo, anche se virtualmente, l'antica tradizione avviata da Lelia Caetani che amava aprire alla cittadinanza il Giardino di Ninfa proprio nel giorno di Pasquetta. I contenuti video che pubblicheremo sono speciali perché inediti: mostreremo le chiese di Ninfa, anche nelle parti normalmente non accessibili e alcuni angoli nascosti del Giardino mentre per il Castello abbiamo organizzato una sorta di tour virtuale nei luoghi più suggestivi, come ad esempio le antiche prigioni. Torneremo presto a godere dei profumi e dei colori di Ninfa e della storia straordinaria del Castello Caetani ma per ora è importante che tutti rispettino le regole e che, anche in questi giorni di festa, ognuno faccia il possibile per restare a casa”.

Dunque due appuntamenti imperdibili sia per gli appassionati che già conoscono il giardino, che per chi non ci è mai stato. Un piccolo dono che la Fondazione Roffredo Caetani torna a fare al suo pubblico per non dimenticare che siamo fisicamente distanti ma vicini col cuore e desiderosi di tornare presto a visitare le bellezze di Ninfa: #distantimavicini.

