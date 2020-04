"Il virus girava indisturbato da 20 giorni"

Anche i Pronto soccorso hanno una pressione ridotta, come pure decresce il numero dei ricoverati e delle persone ricoverate in terapie intensive.

'Siamo molto vicini ad un momento in cui il primo tempo della nostra battaglia e' finito. Il traguardo e' molto vicino e vogliamo raggiungerlo a tutti i costi. Non dobbiamo allentare l'attenzione adesso e trascorrere una Pasqua in casa'.

Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa trasmessa sulla pagina Facebook di LombardiaNotizieOnline.

L'assessore ha poi spiegato che e' impossibile paragonare quanto successo in Lombardia rispetto a Veneto e Emilia-Romagna. 'Da noi - h detto - e' scoppiata una bomba atomica: il virus ha girato indisturbato per almeno 20 giorni e, per fortuna, nelle altre regioni questo non e' avvenuto. L'Emilia-Romagna e' stata lambita, la provincia di Piacenza e' stata colpita in maniera massiccia. In Veneto c'e' stata l'individuazione a Vo' Euganeo,

in un'area ristretta dove si e' riusciti a soffocare il virus subito. Noi, invece, abbiamo subito un'onda d'urto tremenda.

I DATI - Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti

- i casi positivi sono: 53.414 (+1089)

ieri: 52.325 (+791)

- i decessi: 9.722 (+238)

ieri: 9.484 (+282)

- i dimessi e in isolamento domiciliare 15.147, di cui 649 con almeno un passaggio in ospedale

- in terapia intensiva: 1.257 (-48)

ieri: 1.305 (-38)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 11.719 (-114)

ieri: 11.833 (-81)

- i tamponi effettuati: 167.557

ieri: 159.331 (+4.342)

l'altro ieri: 154.989 (+5.005)

