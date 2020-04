'Fornaroli': 350 mila euro

Grazie all’impegno profuso da tutti, in tre settimane le donazioni pervenute hanno raggiunto la cifra di 350.000 euro, che sono parte degli oltre 1.300.000 donati sinora alla Fondazione.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - La popolazione di Magenta e zona sta continuando a rispondere in modo encomiabile all’appello del Comitato Promotore, che si è unito alla Fondazione degli Ospedali nel promuovere una raccolta straordinaria di fondi in favore delle necessità dell’ospedale nell’attuale emergenza COVID-19, così da poter assistere al meglio pazienti spesso in condizioni critiche. Grazie all’impegno profuso da tutti, in tre settimane le donazioni pervenute hanno raggiunto la cifra di 350.000 euro, che sono parte degli oltre 1.300.000 donati sinora alla Fondazione. Molto significativo è che i magentini rappresentino una quota importante dei quasi 2.400 donatori che hanno contribuito: un’adesione corale e generosa che va al di là della capacità economica e coinvolge tanti donatori grandi o piccoli. Uno spettacolo commovente di solidarietà che riguarda anche persone che offrono il proprio tempo o che sono attente alle esigenze di sollievo dei pazienti e degli operatori.

Le donazioni in denaro sono utilizzate per l’acquisto di apparecchiature, tra cui per l’ospedale di Magenta sono state acquisite o previste: 5 nuovi ecografi, 2 ventilatori polmonari, capnometri, saturimetri, videolaringoscopio, 11 monitor multiparametrici e altri sistemi di monitoraggio; e inoltre: l’acquisto dei DPI necessari (mascherine e materiali monouso) e di brandine per chi opera in rianimazione, il pernottamento in hotel per il personale che lo richiede, le TV per alleviare la condizione dei degenti in isolamento.

Sono pervenute poi donazioni di beni, tra cui diversi dispositivi per favorire la comunicazione a distanza tra pazienti e familiari: 5 tablet sono già attivi, mentre altri 10 tablet e 5 smartphone sono in attesa di attivazione, tutti donati dalla generosità di privati cittadini. Senza dimenticare l’offerta di creme dermoprotettive per la salute degli operatori, oltre alle macchine da caffè e vari generi di conforto. Il Comitato Promotore continua a sostenere la raccolta fondi, aiutato da chi fa girare in rete la proposta e dalla solidarietà popolare. Per le donazioni, IBAN: IT05B0503420211000000006896 intestato a Fondazione degli Ospedali (specificando nella causale Ospedale Magenta). Un nuovo caloroso ringraziamento a tutti, per quanto fatto e per l’opera che ancora prosegue. (Il Comitato Promotore: Dr. Massimo Dello Russo, Dr. Nicola Mumoli, Dr.ssa Silvia Negretti, Dr.ssa Luciana Parola, Dr. Giuliano Sarro (in rappresentanza di tutto il personale ospedaliero), Chiara Calati, Daniela Carnaghi, Dr. Giorgio Cerati, Luca Del Gobbo, on. Massimo Garavaglia, Simone Gelli, Dr. Vittorio Lanzetti, Aldo Mainini, Don Giuseppe Marinoni, Silvia Minardi, Pietro Pierrettori, Paolo Razzano, Andrea Rocchitelli, Curzio Trezzani. Aderiscono: Massimo Bardelli, Fortunata Barni, Gianluca Casula, Teresa Ceni Longoni, Angelo Colombini, Maria Rosa Cuciniello, Valerio Giorgetti, Roberto Grassi, Graziella e Giuseppe Lisca, Chiara Magnaghi, Elena Oldani, Renato Pellegatta, Antonella Piras, Francesco Prina, Carla Riva, Don Luigi Verga).

