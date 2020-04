I dati in realtà lasciano alcune perplessità. Perchè si fanno molti meno tamponi dei giorni scorsi?

"Giorno dopo giorno c'e' una continua riduzione di tutti i fattori e questo e' un elemento positivo. Tutti gli indicatori sono positivi ed evidenziano come lo sforzo di tutti stia producendo risultati importanti che devono diventare ancora piu' evidenti e significativi".

Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa trasmessa sulla pagina Facebook di LombardiaNotizieOnline.

"E' imminente il week end di Pasqua - ha aggiunto Gallera - e dovremo passarlo ancora in casa. Dobbiamo stringere i denti perche' serve un ultimo grande sforzo e non possiamo allentare la presa".

I DATI - Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti

- i casi positivi sono: 52.325 (+791)

ieri: 51.534 (+1.079)

- i decessi: 9.484 (+282)

ieri: 9.202 (+297)

- i dimessi e in isolamento domiciliare 29.703 (+628), di cui 14.498 (+635) con almeno un passaggio in ospedale e quindi in isolamento domiciliare e 15.2050 per cui non si rileva alcun passaggio in ospedale

- in terapia intensiva: 1.305 (-38)

ieri: 1.343 (+26)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 11.833 (-81)

ieri: 11.914 (-95)

- i tamponi effettuati: 159.331 (+4.342)

ieri: 154.989 (+5.005)

l'altro ieri: 149.984 (+8.107)

e nei giorni precedenti: 141.877 (+6.826), 135.051 (+6.765).

