13 ore di sole...

La differenza a livello di campo termico a parità di radiazione solare sta nelle masse d'aria presenti che, in questo periodo, di tanto in tanto sono ancora di matrice tardo-invernale.

A partire da oggi, con alba alle 6.56 e tramonto alle 19.57, le ore di luce diurna salgono a tredici qui a Magenta. E poi anche il potere radiante del Sole inizia a farsi importante, visto che in questi giorni attorno al dieci aprile è paragonabile a quello di fine agosto.

Se dunque nei tanti momenti in cui ci sarà sole e cielo azzurro, magari quando stiamo fermi al sole nelle ore centrali del giorno, avvertiremo le prime sensazioni di caldo, direi che ci sarebbe più da preoccuparsi del contrario, infatti con il Sole che ha la stessa forza di fine agosto è più che normale.

Tuttavia, quanto sopra non basterà poi per scongiurare il ritorno di un po' di freddo dopo le festività pasquali, tant'è che tra una settimana quando in teoria dovremmo spegnere gli impianti di riscaldamento ci troveremo in realtà a necessitare di protrarre l'accensione ancora almeno per una decina di giorni, per fortuna soltanto per qualche ora al giorno. Infatti, nonostante il potere radiante del Sole e la durata del dì tra una quindicina di giorni saranno nel frattempo paragonabili a quelli di Ferragosto, le temperature torneranno ancora piuttosto basse per il periodo, sia per minori fasi di alta pressione e per alcune fasi piovose, che per l'arrivo di masse d'aria più fredda da alte latitudini.

La differenza a livello di campo termico a parità di radiazione solare, come ripeto spesso, sta nelle masse d'aria presenti che in questo periodo dell'anno di tanto in tanto sono ancora di matrice tardo-invernale. Pensiamo solo alla profonda differenza che c'è tra questa settimana e la scorsa: col sole in questi giorni in pianura supereremo i venti gradi, mentre a inizio settimana scorsa si passavano a stento i dieci gradi. Le masse d'aria prevalgono sempre sul calendario: non dimentichiamolo mai!

