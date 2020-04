'Food Volley' con gli atleti meneghini

Food Volley, alla scoperta delle tradizioni in cucina dei campioni di Powervolley. Nuova rubrica social per viaggiare negli aspetti gastronomici del mondo Allianz Powervolley Milano.

C'è chi ama il foot volley e chi il food volley. Una differenza di una sola lettera da un punto di vista grammaticale, ma sostanziale dal punto di vista concettuale. Da una parte divertimento in spiaggia con una rete ed un pallone, reso famoso e celebre nel mondo da un bomber come Bobo Vieri, dall'altra una passione per scoprire aspetti gastronomici della cucina mondiale, legati al mondo Powervolley. Parte così la nuova rubrica social #FoodVolley dell'Allianz Powervolley Milano. Dopo #RewindVolley, #PowerVideoCalling e #AskTo, il progetto #ViciniELontani si compone di un nuovo elemento per tenere compagnia ai propri tifosi con contenuti nuovi ed innovativi. Partirà così un viaggio nelle tradizioni culinarie degli atleti meneghini: dalla città di Milano alla Slovenia, dai piatti tipici serbi a quelli tedeschi, dalle tradizioni gastronomiche francesi a quelle olandesi, senza dimenticare la cucina italiana così diversa da regione a regione. Ogni lunedì, su facebook, twitter ed instagram, una pillola di Food Volley: foto del piatto, storia e tradizione, ricetta e preparazione e un aneddoto personale di ogni membro del mondo Powervolley.

