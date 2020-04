"Non vanifichiamo sforzi fatti"

"Le giornate sono belle e la voglia di uscire è tanta. Ma non si può ancora. Non abbiamo raggiunto ancora nessun obiettivo. Dobbiamo proseguire nel nostro impegno".

"Le giornate sono belle e la voglia di uscire è tanta. Ma non si può ancora. Non abbiamo raggiunto ancora nessun obiettivo. Dobbiamo concludere la nostra opera e proseguire nel nostro impegno altrimenti il nostro lo sforzo fatto sarà vanificato. Altrimenti i numeri cominceranno a peggiorare. Vi prego e insisto. Non uscite di casa se non nelle condizioni autorizzate e lecite". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana

