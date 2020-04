Salgono a 9 i casi a Vanzagello

Sono 9 i cittadini risultati positivi al Coronavirus (compreso il decesso dei giorni scorsi). Intanto, nelle prossime ore e in settimana, verranno consegnate le mascherine.

Salgono a 9 i casi di positività al Coronavirus a Vanzaghello: a darne comunicazione, come sempre, è il sindaco Arconte Gatti: "Ho già espresso la mia vicinanza a queste persone ed ai loro familiari - affema - Voglio, inoltre, ribadire che da noi nessuno resta solo: proprio in queste ore e per tutta la prossima settimana, saranno consegnate le mascherine alla popolazione. Vi chiediamo di avere pazienza, in quanto la distribuzione verrà svolta rispetto alle quantità che sono, in questo momento, a nostra disposizione. Le mascherine saranno portate dal personale della Polizia locale e della Protezione Civile, lasciandole direttamente nella cassetta della posta di tutti i nuclei familiari. E' doveroso ringraziare le ditte di tessitura e confezionamento del territorio e del paese che hanno reso possibile la realizzazione di tali dispositivi di protezione individuale".

