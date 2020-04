"Occhio alla bufala"

"Su WhatsApp e Facebook sta girando la bufala di persone armate che vogliono introdursi in casa vostra con la scusa di consegnare mascherine. E' falso - ribadisce il sindaco".

"Attenzione alla bufala": a fare chiarezza è il sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello, dopo che anche nella sua città si è diffuso il messaggio, tramite Whatsapp e Facebook, secondo cui persone armate vogliono introdursi in casa con la scusa di consegnare mascherine. "E' falso ed è già stato smentito ampiamente - scrive - In ogni caso, non abbassate la guardia e appena arriveranno le mascherine, sarò puntuale e preciso nel dirvi con che modalità verranno consegnate. Nel frattempo non aprite a nessuno se dovesse capitare".

