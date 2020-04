"Acquistate prodotti del territorio"

"Chiediamo ai Comuni lombardi di acquistare prodotti agroalimentari del territorio con il fondo di solidarietà alimentare stanziato dal Governo. Per aiutare famiglie in difficoltà".

"Chiediamo ai Comuni lombardi di acquistare prodotti agroalimentari del territorio con il fondo di solidarietà alimentare stanziato dal Governo. Proponiamo una alleanza tra sindaci e agricoltori per destinare alle famiglie in difficoltà cibo di alta qualità e dall'indiscussa sicurezza alimentare e per aiutare l'economia della Lombardia, prima regione agricola d'Italia". Lo ha detto l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, in merito ai fondi stanziati dal Governo ai Comuni per le misure urgenti di solidarietà alimentare per chi è rimasto senza lavoro e senza reddito. IN LOMBADIA 55 MILIONI DI EURO - "In Lombardia - ha sottolineato Rolfi - arrivano 55 milioni di euro, sicuramente meno di quanto ci saremmo aspettati, ma molti Comuni stanno già integrando con ulteriori risorse per gli indigenti". "Ora più che mai - ha continuato - è tempo di fare rete sul territorio per garantire il massimo aiuto a coloro che hanno bisogno sostenendo allo stesso tempo le aziende agricole acquistando e consumando prodotti del nostro territorio". SINDACI GIÀ ATTIVATI - "Alcuni sindaci - ha concluso l'assessore Rolfi - si sono già attivati e confidiamo che il nostro appello venga ascoltato dal maggior numero possibile di amministratori".

