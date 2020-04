La matematica durante il COVID-19

In tempi di COVID-19, la fantasia procede a briglie sciolte. E, quindi, i vari social diventano anche occasione di condivisione di giochi. Tra quiz matematici e tanto altro...

In tempi di COVID-19, la fantasia procede a briglie sciolte. E, quindi, i vari social diventano anche occasione di condivisione di giochi. A volte più di evasione, altre volte più di riflessione e logica. E non manca neppure chi si sbizzarrisce a porre ai frequentatori di un profilo anche dei quiz matematici. Giusto per divertirsi tenendo allenata la mente e, magari, rispolverare qualche nozione rimessa in un cassetto dopo averla appresa nel periodo scolastico. Uno di questi casi riguarda il profilo 'Sei di Villa Cortese se' dove di recente sono apparsi dei quiz matematici che stimolano a mettere in moto la connessione neurale per essere risolti. Ma vi è stato anche il caso, in un altro Comune della zona, Rescaldina, dove un professore di matematica, peraltro anche ex sindaco della città, Michele Cattaneo, ha invitato sul suo profilo a rispolverare nozioni come volume di un solido o minimo comune multiplo. Anche la matematica è quindi decisamente un'alleata preziosa per dichiarare guerra al Coronavirus. Numeri al servizio di una speranza, quella che l'emergenza si dilegui al più presto.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro