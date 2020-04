A Busto Garolfo 25 casi

La cittadina bustese è arrivata infatti a contare ben 25 casi di positività in paese.

Un'altro paese, insieme a Inveruno, che paga un prezzo molto alto in questo periodo di emergenza Coronavirus è sicuramente Busto Garolfo. La cittadina bustese è arrivata infatti a contare ben 25 casi di positività in paese.

"Purtroppo la piattaforma di ATS registra ben 5 nuovi casi di contagio accertati sul nostro territorio. Siamo quindi a 25 - ha spiegato il Sindaco Susanna Biondi - 19 sono presso il loro domicilio e alcuni tra di loro non hanno più alcun sintomo, aspettano solo che il tampone di controllo certifichi la negatività al virus. I ricoverati hanno situazioni diversificate. Come vi avevo già detto un nostro concittadino si trova in terapia intensiva, gli altri fortunatamente non presentano al momento particolari criticità. Raccomando a tutti massima attenzione e rispetto delle norme di prevenzione al contagio. Come potete ben comprendere siamo ancora in piena emergenza. State a casa!"

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro