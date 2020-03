"C'e' una riduzione dei contagi e degli accessi significativa nei pronto soccorso".

"I dati, fortunatamente, confermano quello che abbiamo visto ieri e cioe' che, in quasi tutta la Regione, c'e' una riduzione dei contagi e degli accessi significativa nei pronto soccorso". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la consueta diretta Facebook sulla pagina di LombardiaNotizieOnline per fare il punto sull'emergenza Coronavirus.

I DATI

Ecco i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti

- i casi positivi sono: 42.161 (+1.154)

Ieri: 41.007 (+1592)

- i deceduti: 6.818 (+458)

Ieri: 6.360 (+416)

- i dimessi e in isolamento domiciliare 22.198, di cui

10.337 con almeno un passaggio in ospedale e quindi in

isolamento domiciliare e 11.861 per cui non si rileva alcun

passaggio in ospedale

- in terapia intensiva: 1.330 (+2)

Ieri: 1.328 (+9)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 11.815 (+202)

Ieri: 11.613 (+461)

- i tamponi effettuati: 111.057

ieri: 107.398

l'altro ieri: 102.503

e nei giorni precedenti: 95.860, 87.713, 81.666, 73.242, 70.598,

66.730, 57.174, 52.244, 48.983, 46.449, 43.565, 40.369, 37.138,

32.700, 29.534, 25.629, 21.479, 20.135, 18.534, 15.778

I casi per provincia con l'aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

BG: 8.664 (+137)

ieri: 8.527 (+178)

BS: 8.213 (+200)

ieri: 8.013 (+335)

CO: 1.061 (+47)

ieri: 1.014 (+111)

CR: 3.788 (+26)

ieri: 3.762 (+157)

LC: 1.437 (+56)

ieri: 1.381 (+65)

LO: 2.087 (+30)

Ieri: 2.057 (+28)

MB: 2.362 (+97)

ieri: 2.265 (+179)

MI: 8.676 (+347), di cui 3.560 a Milano citta' (+154)

ieri: 8.329 (+546), di cui 3.406 a Milano citta' (+247)

MN: 1.617 (+67)

ieri: 1.550 (+66)

PV: 2.036 (+62)

ieri: 1.974 (+97)

SO: 446 (+24)

Ieri: 422 (+34)

VA: 866 (+54)

ieri: 812 (+44)

I DATI NEI COMUNI

MILANO: 3.560 (+154), ieri: 3.406 (+247)

BRESCIA: 1.249 (+20), ieri: 1.229 (+45)

BERGAMO: 1.088 (+20), ieri: 1.068 (+33)

CREMONA: 1.016 (+4), ieri 1.012 (+36)

MONZA: 421 (+11), ieri 407 (+33)

LODI: 398 (+11), ieri 387 (+6)

CODOGNO: 283 (+1), ieri 282 (+5).