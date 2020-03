Il sindaco di Castano, Giuseppe Pignatiello, ha proclamato per domenica 29 marzo il lutto cittadino. Nel ricordo dei castanesi che, purtroppo, a causa dell'emergenza non ci sono più.

Per rendere onore e non dimenticare chi, purtroppo, oggi non c'è più, volato via per sempre durante questa terribile e delicata emergenza epidemiologica legata al Coronavirus. Così ecco che per domani (domenica 29 marzo), il sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello, ha deciso di proclamare il lutto cittadino. Per l'intera giornata, le bandiere delle sedi comunali e degli edifici pubblici, saranno a mezz'asta. "Invito, poi, tutta la cittadinanza ad osservare un momento di raccoglimento nelle forme ritenute opportune - scrive il primo cittadino". E sempre nella stessa giornata, in accordo con il parroco don Piero Visconti, alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Zenone si terrà la Messa di suffragio dei castanesi venuti a mancare (ovviamente, ricordando che la funzione potrà essere seguita, unicamente, tramite diretta sulla pagina Facebook della Comunità Pastorale Santo Crocifisso e che le campane suoneranno a lutto dalle 15.30 alle 15.45).