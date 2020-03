Mascherine per le famiglie

Due per famiglia e a tutte le famiglie. L'Amministrazione comunale di Villa Cortese ha deciso di donare ai nuclei residenti nel suo territorio mascherine per l'emergenza COVID-19.

Due per famiglia e a tutte le famiglie. L'Amministrazione comunale di Villa Cortese ha deciso di donare ai nuclei residenti nel suo territorio quelle mascherine che oggi sono cercate quanto l'oro più prezioso per cercare di dare un argine efficace al COVID-19. "La distribuzione - spiega in una nota - avverrà di giorno in giorno e potrà durare una settimana". Ad occuparsi di questa distribuzione saranno dipendenti del comune e incaricati della Protezione Civile. Villa Cortese conta così di fornire un supporto prezioso anche sul piano della sicurezza psicologica in un paese ancora scosso per un decesso a causa del Coronavirus avvenuto nei giorni scorsi. Gli addetti saranno riconoscibili con chiarezza e, naturalmente, disporranno di una protezione adeguata. E consegneranno le mascherine all'esterno dell'abitazione. Insieme con l'annuncio della distribuzione, l'amministrazione comunale dà indicazioni anche sul loro utilizzo precisando che "Le mascherine servono per le poche volte in cui è necessario uscire di casa per procurarsi i beni di prima necessità, fare la spesa, andare in farmacia, e è opportuno che un solo membro della famiglia esca di casa una volta alla settimana procurandosi tutto l'occorrente". Insomma, l'iniziativa è diventata anche un'occasione per ricordare quali corretti comportamenti assumere nella gestione dell'emergenza. "Non sono una protezione per chi le indossa in grado di bloccare il virus.- sottolinea il comune - non costituiscono un dispositivo di protezione individuale adatto per il lavoro, né un presidio medico chirurgico, servono come barriera meccanica tra noi e le altre persone, servono a proteggere chi abbiamo intorno e quindi aiutano a limitare il contagio". Le si potrà usare più volte ma non scambiarle tra persone.