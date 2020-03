COVID-19: altro decesso ad Arconate

"C'è, purtroppo, un secondo concittadino, risultato positivo al Coronavirus, che ci ha lasciato. A nome di tutto le più sentite condoglianze alla famiglia - dice l'assessore Colombo".

Purtroppo c'è una notizia triste che arriva da Arconate. Il paese, infatti, piange la scomparsa di un suo secondo concittadino risultato positivo al Coronavirus. "La persona era ricoverata da qualche giorno in una RSA del territorio - scrive l'assessore Francesco Colombo - Alla sua famiglia ed alla sua affezionata moglie, che per tanti anni ha servito nelle istituzioni la nostra comunità, le più sentite e sincere condoglianze da parte dell'Amministrazione comunale". Ad oggi, quindi, salgono a 9 i casi di positività, tra i quali, appunto, 2 deceduti, 1 ricoverato in ospedale, 4 in cura presso il proprio domicilio e 2 dimessi e in via di guarigione. "E' importante continuare a rispettare le misure restrittive imposte da Governo e Regione, per frenare la diffusione del contagio - conclude Colombo - In questo momento, in particolar modo, mi sento di ringraziare a nome di tutta la comunità la Protezione Civile di Busto Garolfo per il prezioso supporto che sta dando all'Amministrazione e tutti i volontari che, con grande generosità, si sono offerti per portare spesa e farmaci a domicilio ai più fragili".