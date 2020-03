Crema: ospedale da campo

E' stato inaugurato alla presenza degli assessori regionali Giulio Gallera (Welfare) e Pietro Foroni (Protezione civile), l'ospedale da campo allestito dall'Esercito.

E' stato inaugurato alla presenza degli assessori regionali Giulio Gallera (Welfare) e Pietro Foroni (Protezione civile), l'ospedale da campo allestito dall'Esercito davanti al presidio di Crema per l'emergenza Coronavirus che sarà operativo a tutti gli effetti. Gestito da una brigata di 52 fra medici e infermieri arrivati da Cuba domenica pomeriggio, e' dotato di 32 posti letto tutti con ossigeno e 3 di terapia intensiva e una sala radiografica specializzata. "Questo e' un momento fortemente simbolico - ha detto Gallera - perchè l'ospedale di Crema è uno di quelli che, sin dal primo momento, sta vivendo una situazione estremamente complicata. Il numero di pazienti che quotidianamente hanno affollato e continuano ad affollare il Pronto Soccorso i reparti ha messo veramente a durissima prova il personale". GALLERA: MEDICI E INFERMIERI IN PRIMA LINEA - "Voglio ringraziare moltissimo i medici e gli infermieri dell'ospedale di Crema - ha proseguito - che stanno facendo un lavoro eroico. Fortunatamente - siamo in un Paese che ha delle forze importanti e, in questo, si sono distinti anche i cittadini e il sindaco Stefania Bonaldi". L'assessore ha quindi ringraziato, attraverso l'ambasciatore della Repubblica di Cuba in Italia Jose' Carlos Rodriguez Ruiz, tutta la comunità cubana che da subito si e' messa a disposizione "dandoci una boccata d'ossigeno, fondamentale per evitare che i pazienti restassero ore seduti nell'astanteria del pronto soccorso perchè non si poteva fare di più e di meglio". FORONI: FONDAMENTALE RUOLO DELL'ESERCITO E DELLA PROTEZIONE CIVILE - "In questo percorso - ha aggiunto Foroni - è stato fondamentale della Protezione civile che, insieme al dell'esercito, in pochissimi giorni, e' riuscita ad allestire un vero e proprio ospedale dotato delle migliori tecnologie. Anche a loro dunque va un grandissimo ringraziamento". Anche Foroni ha quindi voluto ringraziare la brigata cubana "per come, da subito, si e' messa a completa disposizione della Lombardia accettando una sfida sicuramente non semplice".