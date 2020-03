È il weekend più duro di tutti

Registriamo ancora una crescita significativa dei contagi e dei decessi (546 in un solo giorno). Da lunedì ci auspichiamo di avere una riduzione del contagio... L'invito, ancora una volta, è quello di essere "diligenti e rigorosi" nel rispettare le misure previste.

Uno dei problemi più rilevanti in questa emergenza sanitaria è il problema delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuale che sono richiesti da farmacie, servizi pubblici, forze dell'ordine e singoli cittadini. Sappiamo che è molto difficile recuperarli. “Ci siamo ingegnati a stimolare iniziative per produrle - inizia l'aggiornamento l'assessore Gallera - se ne sta occupando l'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo in un grande lavoro di coordinamento”. "Già da lunedì avremo mascherine con un packaging Regione Lombardia Bls - spiega l'assessore Cattaneo - Una prima impresa è già in grado di realizzare con i migliori standard di qualità questo lavoro".

"Le imprese che già facevano questo non sono sufficienti – ha sottolineato l'assessore - e allora abbiamo chiesto a molti se fossero disponibili a dare una mano, riconvertendo parte dei propri impianti, parte della propria attività, per dare un aiuto nell'emergenza producendo mascherine e dispositivi. A questa chiamata hanno risposto tantissime imprese. Noi abbiamo avuto, in una settimana, segnalazioni da almeno 300 imprese sulle varie email di Regione Lombardia. "Da qualche giorno - ha aggiunto Cattaneo - abbiamo attivato anche una email dedicata che è dpicoronavirus [at] regione [dot] lombardia [dot] it per segnalare la propria disponibilità produttiva, i propri materiali, la propria capacità di mettersi a disposizione di questo lavoro di riconversione”.

Un lavoro che dimostra la grande serietà di Regione Lombardia: “Non tutte le mascherine e i dispositivi di protezione vanno bene, proteggono realmente solo quelli certificati. Devono avere una effettiva capacità protettiva. Vogliamo favorire la diffusione di mascherine e altri dispositivi di protezione che hanno caratteristiche di idoneità per essere effettivamente protettive. Proteggono veramente solo quelli certificati e da questa settimana c'è una deroga, prevista dal Decreto del 17 marzo che prevede la possibilità di distribuire e utilizzare anche prodotti non certificati purché autocertificati e poi riconosciuti idonei per le mascherine chirurgiche dall'Istituto Superiore di Sanità".

“Le belle notizie: Mattia, il paziente 1, sarà dimesso nel weekend o al più tardi lunedì (sta molto meglio); ogni giorno, il mondo produttivo si stringe intorno alla Regione (c'è chi può donare solo pochi euro e lo fa, chi offre cifre più consistenti, chi mette a disposizione la propria professionalità e chi fa gesti ancora più significativi); Huawei, in partnership con Fastweb, ha donato 250 fra tablet e smartphone alle strutture ospedaliere della Lombardia (saranno a disposizione dei malati che, in questo modo, potranno supplire, seppur virtualmente, alla mancanza dei propri cari). Uno degli aspetti più tristi di questa malattia è proprio la solitudine: i pazienti vengono isolati perché sono infettivi, non hanno il conforto dei parenti e quando muoiono sono da soli".

Riguardo i dati di aggiornamento... “Sono i giorni più duri - commenta l'assessore Gallera – per gli esperti erano sabato e domenica, il 13° e 14° giorno da quel lunedì di introduzione effettiva delle misure di contenimento. I dati sono in forte crescita”. Crescono in maniera significativa anche i decessi, il “dato che ci fa più male. Speriamo veramente che ciò che stiamo mettendo in campo ci possa portare a un rallentamento. I tecnici dicevano che da lunedì ci dovrebbe essere riduzione dei contagi, quello per cui tifiamo e dobbiamo continuare ad essere diligenti e sempre di più. Un obiettivo che dev'essere di tutti, per una forte responsabilizzazione”.

Ecco i dati dei contagi odierni con evidenziata la crescita rispetto a ieri:

- i casi positivi sono: 25.515 (+3.251)

- i deceduti: 3.095 (+546)

- i dimessi e in isolamento domiciliare: 13.069 di cui 5.050 con

almeno un passaggio in ospedale (anche solo pronto soccorso) e

8.019 persone per le quali non si rileva nessun passaggio in

ospedale

- in terapia intensiva 1.093 (+43)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 8.258 (+523)

- i tamponi effettuati: 66.730

I casi per provincia con l'aggiornamento rispetto a ieri:

BG: 5.869 (+715)

BS: 5.028 (+380)

CO: 452 (+72)

CR: 2.733 (+341)

LC: 818 (+142)

LO: 1.693 (+96)

MB: 1.084 (+268)

MI: 4.672 (+868) di cui 1.829 a Milano citta' (+279)

MN: 842 (+119)

PV: 1.194 (+89)

SO: 179 (+16)

VA: 359 (+21)

e 592 in corso di verifica.