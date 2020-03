COVID-19: una dimissione a Castano

Due buone notizie per quanto concerne la situazione Coronavirus in città. Da una parte, infatti, non ci sono altri casi di positività, dall'altra un cittadino è stato dimesso.

Due buone notizie, finalmente, a Castano per quanto concerne la situazione Coronavirus in città. Da una parte, infatti, non ci sono altri casi di positività, dall'altra (ed è la cosa più importante), c'è stata anche la dimissione dall'ospedale di un cittadino risultato positivo. "Un elemento di speranza che voglio comunicare ai castanesi - commenta il sindaco Giuseppe Pignatiello - Naturalmente per questa persona, al proprio domicilio, continueranno quelle che sono le cure, però è sicuramente una bella notizia. Ci tengo, inoltre, ad evidenziare che le positività non rappresentano l'interezza di quelli che sono i cittadini che, in questo momento, vivono una situazioni di difficoltà. Ci sono diverse persone in quarantena che, tramite la Polizia locale, la Protezione Civile e volontari, si sta cercando di gestire e che, quindi, si stanno confrontando anche loro con un periodo complesso. Continuiamo, pertanto, ad avere comportamenti responsabili e a seguire le direttive e le misure per limitare il più possibile la diffusione del virus".